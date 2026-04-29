ترامب يبحث مع عمالقة النفط تشديد الخناق على إيران وسط ضغوط الأسواق

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، اجتماعاً في البيت الأبيض ضم عدداً من كبار مساعديه التنفيذيين ومسؤولين بارزين في قطاع الطاقة، لبحث تطورات سوق النفط في ظل التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، إضافة إلى ملفات أخرى، وفق ما نقله مسؤول في البيت الأبيض لشبكة سي إن إن.

وأوضح مصدر في البيت الأبيض لوكالة "رويترز" أن اللقاء تطرق إلى آليات استمرار الحصار المفروض على إيران لفترة قد تمتد لعدة أشهر إذا اقتضت الحاجة، في إطار استراتيجية الضغط المتواصل.

وشهد الاجتماع حضور شخصيات بارزة، من بينهم كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس. كما شارك فيه الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايك ويرث، بحسب ما أفادت سي إن إن.

وأشار مسؤول أمريكي إلى أن غالبية المشاركين كانوا من شركات الشحن والتجارة، لافتاً إلى أنهم أعربوا عن دعمهم للسياسة الأمريكية تجاه إيران، وحثوا ترامب على مواصلة الحصار، مع المطالبة بمنح مزيد من الإعفاءات ضمن قانون جونز.

ويأتي ذلك بعد أن قرر ترامب الأسبوع الماضي تمديد الإعفاء المرتبط بقانون جونز لمدة 90 يوماً إضافية، وهو ما يساهم في تسهيل نقل النفط والغاز وغيرها من السلع داخل الولايات المتحدة.