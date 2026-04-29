خبير: التجارب الشخصية لا يجب أن تعتمد كنظام غذائي لكل الناس

أكد الدكتور وليد شمحوط، ماجستير التغذية العلاجية، أن الدجاج غير مهرمن كما قال الدكتور ضياء العوضي وبعضه يتم تربيته في البيوت.

وقال وليد شمحوط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن التجارب الشخصية في مجال التغذية لا يمكن اعتمادها كمرجعية عامة، مؤكدًا أن نجاح نظام غذائي مع شخص معين لا يعني بالضرورة صلاحيته لجميع الأفراد. وقال إن الاعتماد على قصص فردية أو نتائج محدودة قد يؤدي إلى تبني أنماط غذائية غير مناسبة، بل وربما ضارة في بعض الحالات.

وأشار إلى أن علم التغذية العلاجية يعتمد على الدراسات المنهجية والأبحاث الواسعة التي تأخذ في الاعتبار اختلافات الأفراد من حيث الحالة الصحية، والعوامل الوراثية، ونمط الحياة، وليس على تجارب فردية معزولة.

كما لفت إلى أن الأبحاث الحديثة لم تتوصل إلى وجود نظام غذائي واحد يناسب جميع الناس، مؤكدًا أن التعميم في هذا المجال غير جائز علميًا. فاحتياجات الجسم تختلف من شخص لآخر، ما يجعل فكرة “النظام المثالي للجميع” غير واقعية.