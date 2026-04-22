ضبط مركز للتغذية العلاجية بدون ترخيص تديره حاصلة على بكالوريوس زراعة بنبروه

شنت إدارة العلاج الحر، بمديريةالصحة بالدقهلية حملة تفتيشية بالإدارة الصحية بنبروه.



وأسفرت الحملة عن ضبط مركز للتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بقرية كفر الجنينة، يُدار بواسطة حاصلة على بكالوريوس زراعة، بالمخالفة للقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية وبدون ترخيص.



وجاءت الحملة من خلال لجنة ضمت الدكتور محمود الصاوي، والدكتورة آية عصام، من قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بنبروه، تحت إشراف الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات بقسم شرطة نبروه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



و شدد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على أن المديرية تتعامل بحسم مع أي مخالفات تتعلق بانتحال الصفة الطبية أو إدارة منشآت بدون ترخيص، مؤكدًا أن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى، وأنه لا تهاون مع المخالفين، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية بجميع مراكز المحافظة.



وأكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملات التفتيشية مستمرة بكافة الإدارات الصحية لضبط أي مخالفات، مشددًا على أنه لن يتم السماح بمزاولة أي نشاط طبي بدون ترخيص، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات آمنة وفقًا للمعايير المعتمدة.



وتوجه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، وفريق العمل بالإدارة، مشيدًا بجهودهم في تكثيف الحملات الرقابية وضبط المخالفات، بما يسهم في حماية صحة المواطنين.