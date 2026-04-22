قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلة رعب مع أوبر| سائق يحتجز سائحًا ويطالبه بالدفع بالدولار بدلًا من الجنيه.. فيديو
البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت لسنوات
بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين
شباب النواب تفتح ملف ممارسة ذوى الهمم للرياضة
النمسا تشيد بالإصلاحات الواسعة في المغرب بقيادة الملك محمد السادس
جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار مع حزب الله هش.. وقد ينهار في أية لحظة
بعد خضوعه لعملية جراحية .. أول تعليق للفنان محمد التاجي من داخل المستشفى |خاص
تكاملًا مع الأزهر الشريف.. رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد وعظ البحير
من "حق المبيت" إلى "الاستزارة".. كيف أنصف قانون المسيحيين الجديد الطفل والأسرة؟
هل إكرامية عامل الدليفري تحتسب من الصدقة؟.. أمين الفتوى يجيب
منتخب الناشئين يواجه الجزائر وديًا استعدادًا لأمم أفريقيا
حياة كريمة: وصلنا لـ46 مليون مستفيد من مشروعات وبرامج المبادرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

قرار عاجل من محافظ الدقهلية لمواجهة ضوضاء التكاتك والدراجات النارية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن أجهزة المحافظة لن تتهاون في مواجهة ظاهرة التلوث السمعي الناتجة عن بعض السلوكيات الخاطئة لقائدي الدراجات النارية والتكاتك والتروسيكلات، وشدد على أن راحة المواطنين والحفاظ على الهدوء العام في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

و أصدر المحافظ القرار رقم (196) لسنة 2026، بشأن التصدي لظاهرة التلوث السمعي المتزايدة الناتجة عن سلوكيات خاطئة لقائدي الدراجات البخارية والتروسيكلات والتكاتك داخل المدن وخارجها، مما يُحدث إزعاجًا للمواطنين، الأمر الذي استوجب التدخل السريع والفوري لمعالجة هذه الظاهرة وفقًا للقوانين السارية.

و قرر محافظ الدقهلية تكثيف جهود ضبط المركبات (الدراجات النارية - التكاتك - التروسيكلات) التي تتسبب في التلوث السمعي وإحداث أصوات مزعجة وضوضاء للمواطنين أثناء سيرها في المدن والطرق العامة والرئيسية، على أن تُودع المركبات المضبوطة في الإدارة العامة لمرور الدقهلية، والإدارات التابعة لها، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأوضح القرار أن الحملات تستهدف الدراجات النارية والتكاتك والتروسيكلات المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأبرزها قانون المرور ولائحته التنفيذية.

كما تضمن القرار إلزام الجهات المختصة بإخطار الإدارة المركزية لمكتب المحافظ بتقارير يومية حول نتائج الحملات والجهود المبذولة، لضمان المتابعة المستمرة وتقييم الأداء.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ القرار بشكل فوري من جميع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على مظاهر الإزعاج وتحقيق الانضباط في الشارع الدقهلاوي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

ترشيحاتنا

مسلسل وننسى اللي كان

محمد الخبيري: ياسمين عبدالعزيز مجتهدة ومن الصعب على أي فنان يحقق نجاح سنتين ورا بعض زيها

ساندي

طاقة وحيوية تلفت الأنظار.. ساندي تحتفل بعيد ميلادها الـ40 في الجيم

مهرجان كان

مهرجان كان يعلن إضافة مزيد من الأفلام لمسابقاته الرسمية

بالصور

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

فيديو

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد