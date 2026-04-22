قرار عاجل من محافظ الدقهلية لمواجهة ضوضاء التكاتك والدراجات النارية

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن أجهزة المحافظة لن تتهاون في مواجهة ظاهرة التلوث السمعي الناتجة عن بعض السلوكيات الخاطئة لقائدي الدراجات النارية والتكاتك والتروسيكلات، وشدد على أن راحة المواطنين والحفاظ على الهدوء العام في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

و أصدر المحافظ القرار رقم (196) لسنة 2026، بشأن التصدي لظاهرة التلوث السمعي المتزايدة الناتجة عن سلوكيات خاطئة لقائدي الدراجات البخارية والتروسيكلات والتكاتك داخل المدن وخارجها، مما يُحدث إزعاجًا للمواطنين، الأمر الذي استوجب التدخل السريع والفوري لمعالجة هذه الظاهرة وفقًا للقوانين السارية.

و قرر محافظ الدقهلية تكثيف جهود ضبط المركبات (الدراجات النارية - التكاتك - التروسيكلات) التي تتسبب في التلوث السمعي وإحداث أصوات مزعجة وضوضاء للمواطنين أثناء سيرها في المدن والطرق العامة والرئيسية، على أن تُودع المركبات المضبوطة في الإدارة العامة لمرور الدقهلية، والإدارات التابعة لها، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأوضح القرار أن الحملات تستهدف الدراجات النارية والتكاتك والتروسيكلات المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأبرزها قانون المرور ولائحته التنفيذية.

كما تضمن القرار إلزام الجهات المختصة بإخطار الإدارة المركزية لمكتب المحافظ بتقارير يومية حول نتائج الحملات والجهود المبذولة، لضمان المتابعة المستمرة وتقييم الأداء.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ القرار بشكل فوري من جميع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على مظاهر الإزعاج وتحقيق الانضباط في الشارع الدقهلاوي.