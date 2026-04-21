بالشوم .. إصابة 3 أشخاس في مشاجرة بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع مشاجرة بقرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين وإصابة 3 تم التعدى عليهم بشومة.
انتقل ضياط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.
وتبين اصابة كلا من رضا عبدالقوي الامام 40 عاما واصيب
بكدمات بالظهر واليد اليمني ومصطفي فتحي محمد25, عاما وأصيب بكدمات باليد اليسرى مع اشتباه كسر باليد اليسري وسويلم احمد سويلم 36 عاما وأصيب بجروح قطعية بالوجه واليد اليمني.
تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.