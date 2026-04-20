بدأت بغدوة وانتهت بـ غدرة | قرار قضائي في جريمة صادمة بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلبة، إحالة أوراق المتهم الاساسى محمد.م م إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، و تحديد جلسة 16 مايو المقبل للنطق بالحكم وتأجيل محاكمة المتهمين الثاني والثالث، في القضية رقم 28901 لسنة 2025 جنايات مركز المنصورة، المتعلقة بمقتل

الشاب إسلام إبراهيم بقرية النسيمية، حيث اختفى 5 أعوام وكان خلافا قد حدث بينه وبين عدد من أصدقائه.

قام المتهم الأول باستدرج المجني عليه بالتحايل، حيث اوهم إياه برغبته في تناول وجبة طعام ، وقام بالذهاب معه منطقة زراعية ، وهناك باغته بعدة طعنات نافذة باستخدام سلاح أبيض كان قد أعده مسبقًا، ما أسفر عن وفاته في الحال بقصد إزهاق روحه عمدًا.

فيما كشفت تحقيقات النيابة العامة، تحت إشراف المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، عن تورط المتهمين الثاني "السيد. م .ا " مبيض محارة و"أحمد م . ع" عامل في الاشتراك مع المتهم الأول في إخفاء جثة المجني عليه والتستر على الجريمة طوال سنوات اختفائه دون إبلاغ الجهات المختصة، حتى تم الكشف عن الجثمان.