الدقهلية.. نجاح علاج جراحي مرحلي لحالة كيس عظمي بالفك السفلي بمستشفى شربين

نجح فريق طبى بمستشفى شربين المركزي بمحافظة الدقهلية في إتمام مراحل العلاج الجراحي لحالة معقدة بالفك السفلي، وفق أحدث البروتوكولات الطبية المعتمدة للحفاظ على عظم الفك وتجنب الكسور المرضية.

وكان القسم قد استقبل مريضًا يبلغ من العمر 30 عامًا، يعاني من تورم بالفك السفلي، حيث أظهرت الفحوصات الإكلينيكية والأشعة وجود آفة كيسية كبيرة مرتبطة بضرس مطمور، تسببت في تمدد القشرة العظمية وتآكل العظم المحيط.

وقد تم وضع خطة علاجية مرحلية، بدأت بإجراء جراحي لتقليل الضغط الداخلي وتحفيز إعادة تكوين العظم، مع تأكيد التشخيص باثولوجيًا كـ Dentigerous Cyst، تلاها متابعة دقيقة لعدة أشهر حتى استعادة كثافة العظم، ثم إجراء المرحلة الثانية والتي تضمنت استئصال الكيس بالكامل وإزالة الضرس المسبب والأسنان المتأثرة بنجاح تام.



وأسفرت العملية عن نتائج إيجابية، حيث تم الحفاظ الكامل على سلامة الحزمة الوعائية العصبية (Inferior Alveolar Nerve)، وتخضع الحالة حاليًا للمتابعة الطبية داخل القسم حتى تمام التعافي.

وضم الفريق الطبي الدكتور أحمد معتمد عامر، استشاري أول جراحة الوجه والفكين ورئيس القسم، وشاركه الدكتور إسماعيل شلبي، والدكتور أحمد عبدالهادي، أطباء مقيمي جراحة الوجه والفكين، كما شارك في فريق التخدير الدكتور مدحت كيوان، استشاري ورئيس قسم التخدير، إلى جانب فريق التمريض الذي ضم لواحظ جمال، تحت إشراف نادية عبدالعظيم، و ربيعة غنيم.

وجرى هذا التدخل تحت رعاية الدكتور عمرو عبدالفتاح جلال، مدير المستشفى، في إطار حرص مستشفيات صحة الدقهلية على تقديم خدمات جراحية متقدمة والتعامل مع الحالات الدقيقة وفق أحدث المعايير الطبية.