مشاجرة بسبب أولوية المرور تنتهى بإطلاق نار في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالدقهلية وقيام أحدهم بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لمركز شرطة منية النصر بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") ، وطرف ثان (أحد الأشخاص "حائز السلاح النارى الظاهر بمقطع الفيديو" مصاب بجرح قطعى) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بين الطرفين حول أولوية المرور تبادلوا خلالها التعدى بالسب والضرب على بعضهم بإستخدام سلاح أبيض بحوزة أحد أفراد الطرف الأول محدثاً إصابة الطرف الثانى وقيام الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى فى الهواء من بندقية خرطوش كانت بحوزته "دون حدوث إصابات".

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (سلاح الأبيض – بندقية خرطوش "المستخدمين فى التعدى") ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.