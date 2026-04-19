إحالة أوراق المتهمين بسرقة صديقهما والتخلص منه في الدقهلية إلى مفتى الجمهورية

قضت جنايات المنصورة، بإحالة أوراق المتهمين بقتل صديقهما، بغرض سرقة مبلغ 200 ألف جنيه أموال عهدة، لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامها.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال أحمد صالح، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرازق شطا، ومحمد حسين عامر، وذلك فى القضية رقم 11682 لسنة 2025 جنح مركز أجا، والمقيدة برقم 5432 لسنة 2025 كلى جنوب المنصورة.

كان المحامى العام لنيابة جنوب المنصورة، قد أحال محمد م.ق.، 20 عاما ، ومحمد ر.ر.م.، 19 عاما، للمحاكمة الجنائية، لأنهما بتاريخ 28/6/2024 بدائرة مركز أجا، قتلا المجنى عليه محمد حامد محمد مرجان، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض محل الاتهام الثالث، واستدرجاه إلى محل الواقعة، وما أن ظفرا به حتى سدد له الأول طعنتين حال إحكام الثانى قبضته عليه، وعاود الأول الكرة بأن كال له ضربة بحجر استقرت برأسه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا إصابته