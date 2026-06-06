رئيس الوزراء يتفقد غرفة تحكم هيئة النقل العام بالقاهرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غرفة التحكم بمقر هيئة النقل العام بالقاهرة.

واستمع رئيس الوزراء إلي شرح حول منظومة النقل العام المميكنة ومسبوقة الدفع حيث يظهر للمراقبين خط سير السيارة وعدد الركاب والإجراءات اللحظية.

يذكر أن هيئة النقل العام انشئت عام ١٩٦٤ وتقوم بنقل حوالى مليون راكب يومياً على مستوى القاهرة الكبرى من خلال ( ٢٥٠٠) أتوبيس و ( ١٨٠٠) مينى باص تابع لمشروع شركات النقل الجماعى

وتقوم هيئة النقل العام بالقاهرة بأعمال تطوير اسطولها بصورة مستمرة حيث تمت اضافة وتحويل أتوبيسات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار إضافة أتوبيسات جديدة تعمل بالكهرباء بعدد ١٠٠ اتوبيس ضمن مشروع تحسين جودة هواء القاهرة بتمويل من البنك الدولى

كما تم تطوير الأتوبيس النهرى باضافة ٨ وحدات نهرية جديدة (سولار - كهرباء)، ومشروع التحصيل المسبق لتعريفة الركوب بتحويل عدد ( ١٨٠٠ ) أتوبيس من التحصيل النقدى إلى التحصيل المسبق على ثلاث مراحل.