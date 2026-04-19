وزير الشباب والرياضة ومحافظ الدقهلية يتفقدان منشآت نادي جزيرة الورد

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، و جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، عددًا من المنشآت الرياضية داخل نادي جزيرة الورد الرياضي، في إطار متابعة مستوى الخدمات والمنشآت الرياضية ودعم الأنشطة الشبابية والرياضية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، والنائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهليه .

حيث استهل " المحافظ والوزير " الزيارة بجولة تفقدية داخل النادي، بدءا من مضمار الملعب، ومبنى اللياقة البدنية، والذي تم تطويره وفق نظام حق الانتفاع (BOT)، وقاعة الاجتماعات، اعقبها عقدا لقاءا موسعا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

و أشاد محافظ الدقهلية بوزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أنه كان نموذجًا للاعب المصري المخلص، ويواصل اليوم أداء دوره في خدمة قطاعي الشباب والرياضة ودعم المنشآت والأنشطة المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ الدقهلية أن نادي جزيرة الورد يمثل نموذجًا مشرفًا للأندية في مصر، معربًا عن فخره بوجوده داخل هذا الصرح الرياضي، لما يمثله من قيمة كبيرة في دعم الرياضة واحتضان المواهب وتقديم خدمات متنوعة لأبناء الدقهلية.

وأشاد " مرزوق " جهود وزير الشباب والرياضة في دعم قطاع الرياضة والشباب، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة من أجل خدمة شعب الدقهلية العريق، وأن الدقهلية بما تمتلكه من إمكانات وكوادر تعد محافظة بحجم دولة.

و أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تتبنى رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول الرياضية، من خلال تطبيق نماذج تشغيل حديثة تضمن جودة الخدمة والاستدامة المالية، مشيراً إلى أن التوسع في نظام الشراكة مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وقدم رئيس مجلس ادارة نادي جزيرة الورد درع النادي لوزير الشباب والرياضة ومحافظ الدقهلية تقديرًا لدعمهم للنادي واعضائه .