إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

أُصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق قرية الرحمانية – ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وتبين إصابة كل من:

محمد علي محمد، 16 عامًا، باشتباه كسر في الركبة اليسرى، واشتباه نزيف بالبطن، واسترواح هوائي.

أحمد السيد عبدالمقصود محمد، 20 عامًا، بجرح قطعي في القدم اليسرى، واشتباه ما بعد الارتجاج.

صبري هاني صبرة، 20 عامًا، باشتباه كسر في القدم والركبة اليسرى، واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.