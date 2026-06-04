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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لماذا تراهن الشركات العالمية على سوق الأمن السيبراني المصري؟

مؤتمر
مؤتمر
أحمد عبد القوى

لم يعد الأمن السيبراني مجرد قطاع تقني متخصص، بل تحول إلى أحد أهم محركات الاقتصاد الرقمي عالميًا، في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. 

وفي هذا المشهد المتغير، بدأت مصر تفرض نفسها كواحدة من أبرز الأسواق الصاعدة في المنطقة، وهو ما تعكسه الزيادة المستمرة في اهتمام الشركات العالمية والإقليمية بقطاع الأمن السيبراني المصري.

وقال الإعلامي أسامة كمال، رئيس شركة «ميركوري كوميونيكيشنز» المنظمة لمعرض ومؤتمر الأمن السيبراني وأمن المعلومات CAISEC 2026، إن الزيادة الملحوظة في أعداد المشاركين والرعاة خلال الدورة الحالية من بنوك وشركات مختلفة تمثل مؤشرًا واضحًا على ثقة الشركات في السوق المصري ومكانته المتنامية كمركز إقليمي للحوار والتعاون في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي.

وتكشف مشاركة أكثر من 60 شركة وجهة راعية وعارضة في دورة العام الحالي من المؤتمر عن حقيقة مهمة، وهي أن مصر لم تعد سوقًا مستهلكة للحلول التكنولوجية فقط، بل أصبحت سوقًا جاذبة للاستثمار والشراكات ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.

ويرى خبراء القطاع المشاركون  أن أحد أبرز أسباب هذا الاهتمام يتمثل في التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في مشروعات التحول الرقمي. فكل خدمة حكومية رقمية جديدة، وكل منصة إلكترونية، وكل توسع في المدفوعات الرقمية والخدمات الذكية، يخلق طلبًا متزايدًا على حلول الحماية السيبرانية وتأمين البيانات وإدارة المخاطر الرقمية.

وأكد أسامة كمال أن انعقاد الدورة الخامسة من مؤتمر CAISEC يعكس حجم الاهتمام المتزايد من جانب الحكومة المصرية و الشركات المحلية والإقليمية والعالمية بقطاع الأمن السيبراني في مصر، مشيرًا إلى أن المؤتمر لم يعد مجرد فعالية متخصصة، بل تحول إلى منصة إقليمية. 

مؤتمر صحفى مصر

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