انقلب التوك توك في الترعة.. إصابة ثلاثة أشخاص بأحد مراكز الدقهلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب توك توك فى ترعة على طريق درين نبروه بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب توك توك في ترعة وإصابة ثلاثة أشخاص.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث… وتبين إصابة رانيا إبراهيم عبدالخالق عيسى 27 عاما بكدمات بالوجه واشتباه ما بعد غرق، ورحاب إبراهيم عبدالخالق 39 عاما بكدمات بالقدم اليمنى واشتباه ما بعد غرق.

وسعد أحمد محمد 9 أعوام كدمات بالذراع الأيمن واشتباه ما بعد غرق.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نبروه وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة.