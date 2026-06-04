الدولار يحافظ على مكاسبه وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

حافظ الدولار الأمريكي خلال التعاملات التي جرت اليوم /الخميس/ على مكاسبه الأخيرة رغم تجدد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين بينما ظل الين الياباني قريبًا من المستوى الحرج البالغ 160 ينًا للدولار، وهو المستوى الذي يبقي الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية.

واستقر اليورو عند 1.1604 دولارفيما جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3424 دولار، دون تغيرات كبيرة خلال التعاملات الآسيوية.

كما استقر الدولار الأسترالي ، الذي يُنظر إليه كعملة حساسة للمخاطر ، عند 0.7132 دولار بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2% إلى 0.5872 دولار، متعافيًا من أدنى مستوى له خلال أسبوع.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية من بينها الين واليورو، ارتفاعًا طفيفًا إلى 99.47 نقطة، بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أقوى مستوى له منذ 7 أبريل.

وقال سيم موه سيونج استراتيجي العملات الأجنبية لدى (أو سي بي سي)، إن مكانة الدولار كملاذ آمن تبدو وكأنها تزداد قوة مجددًا مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية..مضيفا : "لا توجد مبررات قوية لتبني نظرة سلبية تجاه الدولار الأمريكي"..مشيرًا إلى أن البنك يتبنى موقفًا محايدًا ويتوقع بقاء الدولار قويًا ولكن ضمن نطاقات محددة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية .. أظهر مسح نُشر أمس /الأربعاء/ أن مؤشر الأسعار المدفوعة من قبل شركات الخدمات الأمريكية قفز إلى أعلى مستوى له في نحو 4 سنوات خلال الشهر الماضي ؛ ما عزز توقعات الاقتصاديين بأن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل.

وبلغ سعر صرف الين الياباني 159.91 ين للدولار، متعافيًا قليلًا من مستوياته المتدنية يوم أمس /الأربعاء/ عندما تجاوز مستوى 160 ينًا للدولار للمرة الأولى منذ 30 أبريل الماضي ، الأمر الذي دفع السلطات اليابانية إلى إطلاق تحذيرات لفظية.

ويُنظر على نطاق واسع في الأسواق إلى مستوى 160 ينًا للدولار باعتباره خطًا أحمر قد يدفع السلطات إلى التدخل الرسمي لدعم العملة.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا : إن البنك المركزي يجب أن يناقش مزايا وعيوب رفع أسعار الفائدة إذا أصبحت مخاطر التضخم أكبر من المخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد، في تصريحات اعتُبرت إشارة إلى ارتفاع احتمالات رفع الفائدة خلال الشهر الجاري.

وكتب ناوهيكو بابا رئيس أبحاث اليابان وكبير الاقتصاديين المختصين باليابان لدى باركليز، إن أويدا مهد الطريق بأقصى قدر ممكن في هذه المرحلة رغم أنه لم يشر صراحة إلى رفع الفائدة خلال اجتماع يونيو.

وأضاف أن "النبرة المتشددة ازدادت قوة، بما في ذلك التعبير الواضح عن القلق من مخاطر التأخر عن مواجهة التضخم"..مؤكدًا تمسكه بتوقع رفع الفائدة خلال يونيو.

وفي أسواق الأصول الرقمية، تراجعت عملة بيتكوين إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر منخفضة بنسبة 2.8% إلى 63,119.5 دولار بينما هبطت عملة إيثر أيضًا إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر لتسجل 1,786 دولارًا.