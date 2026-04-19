خلافات ميراث.. القبض على طرفى مشاجرة في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص وأنجاله بالتهجم على مسكن آخر والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 أبريل تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (القائم على النشر "مصاب بجرح بالرأس" ، شقيقه "له معلومات جنائية" ، نجله) ، طرف ثان : (عم القائم على النشر "مصاب بجرح بالرأس" ، 3 من أنجاله) جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات بينهم حول الميراث قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام "عصى خشبية" وإحداث الإصابات المنوه عنها.

تم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم وأضافوا بتخلصهم من الأدوات المستخدمة فى التعدى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.





