وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية يتفقدان مركز شباب قولنجيل ويفتتحان ملعب كرة قدم

قام وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، ومحافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، بجولة تفقدية بمركز شباب قولنجيل، حيث قاما بافتتاح ملعب كرة قدم قانوني بعد تطويره ورفع كفاءته، ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية بمراكز الشباب وتعظيم الاستفادة منها.

ويأتي تطوير الملعب في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية “رايت تو دريم”، ويستهدف تطوير عدد من ملاعب كرة القدم على مستوى الجمهورية، من بينها ملعب مركز شباب قولنجيل.

ويستهدف المشروع تحويل مركز شباب قولنجيل إلى مركز إقليمي لاكتشاف المواهب بمحافظات الدلتا، من خلال تطبيق برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع الأكاديمية، بما يسهم في إعداد لاعبين وفق معايير احترافية، ودعم مسارهم نحو المنافسة على المستويات المحلية والدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تتبنى نهجاً متكاملاً يقوم على دمج البعد الاستثماري مع البعد التنموي في تطوير المنشآت الشبابية، مشيراً إلى أن الشراكات مع الكيانات الدولية المتخصصة تمثل خطوة مهمة نحو نقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في اكتشاف ورعاية المواهب.

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتوفير بيئة احترافية للنشء، بما يدعم توجه الدولة في إعداد جيل جديد من الأبطال، قادر على تمثيل مصر وتحقيق إنجازات رياضية مستدامة.

ومن جانبه، أكد محافظ الدقهلية أن تطوير مركز شباب قولنجيل يمثل إضافة قوية لمنظومة العمل الشبابي بالمحافظة، مشيراً إلى أن التعاون مع مؤسسات دولية يعزز من جودة الخدمات المقدمة، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب.

وأضاف المحافظ أن المركز مؤهل ليكون نقطة انطلاق حقيقية لاكتشاف المواهب في إقليم الدلتا، بما ينعكس إيجابياً على تطوير الرياضة بالمحافظة، ويسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو بناء الإنسان وتنمية قدراته في مختلف المجالات.

