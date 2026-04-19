حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية يتفقدان مركز شباب قولنجيل ويفتتحان ملعب كرة قدم

قام وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، ومحافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، بجولة تفقدية بمركز شباب قولنجيل، حيث قاما بافتتاح ملعب كرة قدم قانوني بعد تطويره ورفع كفاءته، ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية بمراكز الشباب وتعظيم الاستفادة منها.

ويأتي تطوير الملعب في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية “رايت تو دريم”، ويستهدف تطوير عدد من ملاعب كرة القدم على مستوى الجمهورية، من بينها ملعب مركز شباب قولنجيل.

ويستهدف المشروع تحويل مركز شباب قولنجيل إلى مركز إقليمي لاكتشاف المواهب بمحافظات الدلتا، من خلال تطبيق برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع الأكاديمية، بما يسهم في إعداد لاعبين وفق معايير احترافية، ودعم مسارهم نحو المنافسة على المستويات المحلية والدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تتبنى نهجاً متكاملاً يقوم على دمج البعد الاستثماري مع البعد التنموي في تطوير المنشآت الشبابية، مشيراً إلى أن الشراكات مع الكيانات الدولية المتخصصة تمثل خطوة مهمة نحو نقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في اكتشاف ورعاية المواهب.

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتوفير بيئة احترافية للنشء، بما يدعم توجه الدولة في إعداد جيل جديد من الأبطال، قادر على تمثيل مصر وتحقيق إنجازات رياضية مستدامة.

ومن جانبه، أكد محافظ الدقهلية أن تطوير مركز شباب قولنجيل يمثل إضافة قوية لمنظومة العمل الشبابي بالمحافظة، مشيراً إلى أن التعاون مع مؤسسات دولية يعزز من جودة الخدمات المقدمة، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب.

وأضاف المحافظ أن المركز مؤهل ليكون نقطة انطلاق حقيقية لاكتشاف المواهب في إقليم الدلتا، بما ينعكس إيجابياً على تطوير الرياضة بالمحافظة، ويسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو بناء الإنسان وتنمية قدراته في مختلف المجالات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

زين الدين زيدان

عقول بملايين الدولارات.. أغنى المدربين في كرة القدم

الهواتف البسيطة

نمو مفاجئ في سوق الهواتف البسيطة على حساب السمارت فون .. ما السر؟

كوكب الزهرة

بذور الأرض في سماء الزهرة.. هل هاجرت الحياة من كوكبنا إلى الجار الملتهب؟

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

