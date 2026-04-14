بعد خضوعه لجراحة عاجلة.. وزير الشباب والرياضة يساند حسن المستكاوي في أزمته الصحية

حرص جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على دعم ومساندة الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت خضوعه لعملية جراحية عاجلة، وسط حالة من القلق والدعوات له بالشفاء العاجل من محبيه وتلاميذه في الوسطين الرياضي والإعلامي.

وكتب وزير الشباب والرياضة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتمنى الشفاء العاجل للكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الأستاذ حسن المستكاوي، داعيًا الله أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، وأن يعود سريعًا لمواصلة عطائه وإسهاماته المتميزة في الساحة الرياضية والإعلامية".

وتعرض حسن المستكاوي لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلاً طبيًا سريعًا، حيث خضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار قلق محبيه ومتابعيه في الوسط الرياضي والإعلامي.

ويُعد حسن المستكاوي واحدًا من أبرز الأسماء في مجال النقد الرياضي في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك تاريخًا طويلًا من العمل الصحفي والتحليل الرياضي، ما جعله يحظى بتقدير واسع من الجماهير واللاعبين والإعلاميين على حد سواء.