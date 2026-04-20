رئيس التحرير
طه جبريل
بروتوكول بين محافظة الدقهلية والبنك الزراعي المصري لتحديث منظومة النقل

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،  بديوان عام المحافظة، توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والبنك الزراعي المصري، والذي يستهدف دعم جهود الدولة في تطوير منظومة النقل الداخلي بالمحافظة، من خلال تمويل سيارات نقل الركاب واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقع البروتوكول عن البنك الزراعي سراج عبد الفتاح، رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات بالبنك، وعن محافظة الدقهلية اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن البروتوكول يهدف إلى القضاء على جميع السيارات غير الصالحة للاستخدام وغير المطابقة للمواصفات، والتي تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين، وذلك في إطار يخدم كلاً من صاحب المركبة والمواطن، كما يمثل فرصة لاستبدال سيارته القديمة بأخرى جديدة تحافظ على استمرار مصدر دخله، بأقل مقدم وأقل فائدة، كخدمة أتاحتها المحافظة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري.

وأضاف المحافظ أن البروتوكول يهدف كذلك إلى تحسين الصورة البصرية لكافة وسائل النقل بمحافظة الدقهلية، كخطوة أولى بالنسبة لتحديث سيارات السرفيس بجميع الخطوط، يتلوها العديد من الخطوات بالنسبة لسيارات الميني باص في جميع الخطوط بالمحافظة، بهدف توفير وسيلة نقل آمنة على حياة المواطنين وتليق بهم.

وأكد المحافظ  أن هذا التعاون يعكس حرص أجهزة الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين، بتوفير وسيلة نقل آمنة توفر سبل الراحة خلال رحلة الانتقال داخل المدينة وإلى المراكز والمدن، مشيرا إلى أن تطوير منظومة النقل يمثل أحد المحاور الأساسية في خطط التنمية بالمحافظة، لما له من تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف  مرزوق أن المحافظة تسعى باستمرار إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية الجادة، بما يسهم في تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب خطط الدولة الحالية والمستقبلية.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للبنك الزراعي المصري على جهوده ودوره الوطني البارز في دعم مشروعات التنمية، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجا ناجحا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي، بما يحقق الصالح العام ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام.

وأوضح  سراج عبد الفتاح رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات بالبنك، أنه وفقا للبروتوكول، يقوم البنك الزراعي المصري بتمويل السيارات ووسائل النقل الجماعي على مستوى المحافظة، واستبدالها بـ 600 سيارة ميكروباص حديثة، من خلال منح قروض بتسهيلات كثيرة غير مسبوقة وإجراءات سريعة، لدعم أصحاب وسائقي السيارات ومساعدتهم على شراء السيارات الميكروباص الجديدة، للوفاء بالتزاماتهم، بما يحقق الرعاية الاجتماعية لمالكي السيارات ويساهم في زيادة دخلهم.

وأكد أن من بين المزايا التي يمنحها البروتوكول، قيام العميل بسداد مقدم قيمته 25% من قيمة السيارة الميكروباص، بأقساط بسيطة تصل إلى 84 شهرًا، وذلك للتيسير على العملاء. وأوضح أن البنك يستهدف خلال الفترة الحالية الوصول إلى تحقيق أقصى درجات الخدمة لعملائه من خلال إجراءات سريعة ومنتجات عديدة تلبّي احتياجات كافة شرائح وفئات العملاء، واستقطاب عملاء جدد، تماشيًا مع استراتيجية البنك ليكون هو البنك الأقرب لعملائه، والقادر على تلبية كافة احتياجاتهم من الخدمات التمويلية والمصرفية.

وتقرر أن يتواجد مندوبون من البنك الزراعي في المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة وفي جميع المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لاستلام طلبات أصحاب السيارات المراد تحديثها، وإنهاء إجراءات الموافقة عليها من قبل البنك في نفس اليوم.

حضر توقيع البروتوكول من الجانبين، محمود عطية، رئيس قطاع دعم المبيعات،  حازم المنسي، رئيس قطاع مبيعات الأفراد،  أحمد سلطان، رئيس قطاع الدقهلية، والدكتور علي الخضرجي، مدير عام منطقة شرق الدلتا،  محمد عبد الباقي، مدير الشؤون المالية والإدارية،  ياسر الغريب، مدير الشؤون القانونية،  أحمد البنداري، مدير إدارة المواقف بالمحافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

الطفل وائل محمد رفعت

ضر.به بعصاية واتكسر.ت جمجمته| والد الطفل وائل ضحية الاعتد.اء في الإسكندرية يروي تفاصيل صادمة

محيط الحادث

رحلت قبل الزفاف بيومين.. مصرع شابة أسفل معدة رصف طرق تهز الإسماعيلية وصديقتها تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة

“بيرش ميه عشان محدش يقعد”.. أزمة رصيف تتحول إلى مشهد صادم في الشارع

بيرش ميه عشان محدش يقعد| أزمة رصيف تتحول إلى مشهد صادم في الشارع.. وإحدى الضحايا تتحدث

بالصور

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد