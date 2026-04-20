بروتوكول بين محافظة الدقهلية والبنك الزراعي المصري لتحديث منظومة النقل

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بديوان عام المحافظة، توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والبنك الزراعي المصري، والذي يستهدف دعم جهود الدولة في تطوير منظومة النقل الداخلي بالمحافظة، من خلال تمويل سيارات نقل الركاب واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقع البروتوكول عن البنك الزراعي سراج عبد الفتاح، رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات بالبنك، وعن محافظة الدقهلية اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن البروتوكول يهدف إلى القضاء على جميع السيارات غير الصالحة للاستخدام وغير المطابقة للمواصفات، والتي تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين، وذلك في إطار يخدم كلاً من صاحب المركبة والمواطن، كما يمثل فرصة لاستبدال سيارته القديمة بأخرى جديدة تحافظ على استمرار مصدر دخله، بأقل مقدم وأقل فائدة، كخدمة أتاحتها المحافظة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري.

وأضاف المحافظ أن البروتوكول يهدف كذلك إلى تحسين الصورة البصرية لكافة وسائل النقل بمحافظة الدقهلية، كخطوة أولى بالنسبة لتحديث سيارات السرفيس بجميع الخطوط، يتلوها العديد من الخطوات بالنسبة لسيارات الميني باص في جميع الخطوط بالمحافظة، بهدف توفير وسيلة نقل آمنة على حياة المواطنين وتليق بهم.

وأكد المحافظ أن هذا التعاون يعكس حرص أجهزة الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين، بتوفير وسيلة نقل آمنة توفر سبل الراحة خلال رحلة الانتقال داخل المدينة وإلى المراكز والمدن، مشيرا إلى أن تطوير منظومة النقل يمثل أحد المحاور الأساسية في خطط التنمية بالمحافظة، لما له من تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف مرزوق أن المحافظة تسعى باستمرار إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية الجادة، بما يسهم في تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب خطط الدولة الحالية والمستقبلية.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للبنك الزراعي المصري على جهوده ودوره الوطني البارز في دعم مشروعات التنمية، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجا ناجحا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي، بما يحقق الصالح العام ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام.

وأوضح سراج عبد الفتاح رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات بالبنك، أنه وفقا للبروتوكول، يقوم البنك الزراعي المصري بتمويل السيارات ووسائل النقل الجماعي على مستوى المحافظة، واستبدالها بـ 600 سيارة ميكروباص حديثة، من خلال منح قروض بتسهيلات كثيرة غير مسبوقة وإجراءات سريعة، لدعم أصحاب وسائقي السيارات ومساعدتهم على شراء السيارات الميكروباص الجديدة، للوفاء بالتزاماتهم، بما يحقق الرعاية الاجتماعية لمالكي السيارات ويساهم في زيادة دخلهم.

وأكد أن من بين المزايا التي يمنحها البروتوكول، قيام العميل بسداد مقدم قيمته 25% من قيمة السيارة الميكروباص، بأقساط بسيطة تصل إلى 84 شهرًا، وذلك للتيسير على العملاء. وأوضح أن البنك يستهدف خلال الفترة الحالية الوصول إلى تحقيق أقصى درجات الخدمة لعملائه من خلال إجراءات سريعة ومنتجات عديدة تلبّي احتياجات كافة شرائح وفئات العملاء، واستقطاب عملاء جدد، تماشيًا مع استراتيجية البنك ليكون هو البنك الأقرب لعملائه، والقادر على تلبية كافة احتياجاتهم من الخدمات التمويلية والمصرفية.

وتقرر أن يتواجد مندوبون من البنك الزراعي في المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة وفي جميع المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لاستلام طلبات أصحاب السيارات المراد تحديثها، وإنهاء إجراءات الموافقة عليها من قبل البنك في نفس اليوم.

حضر توقيع البروتوكول من الجانبين، محمود عطية، رئيس قطاع دعم المبيعات، حازم المنسي، رئيس قطاع مبيعات الأفراد، أحمد سلطان، رئيس قطاع الدقهلية، والدكتور علي الخضرجي، مدير عام منطقة شرق الدلتا، محمد عبد الباقي، مدير الشؤون المالية والإدارية، ياسر الغريب، مدير الشؤون القانونية، أحمد البنداري، مدير إدارة المواقف بالمحافظة.