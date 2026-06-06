سعر عيار 21 الآن..تفاصيل

انخفض سعر أشهر عيار ذهب في محلات الصاغة المصرية بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية و المحددة اليوم 6-6-2026.

عيار 21 يتراجع

فقد سعر عيار 21 الأكثر انتشارا مقدار 50 جنيهًا مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة.

آخر تحديث لعيار 21

وسجل أخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6465 جنيها .

سعر الذهب اليوم

وتراجع سعر الذهب مع تعاملات مساء اليوم بقيمة 50 جنيهًا على مستوي الأعيرة الذهبية ليصل مجمل ما فقده المعدن الأصفر في يومين بقيمة تبلغ 130 جنيها في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6465جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7388 جنيها للشراء و 7331 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6772 جنيها للشراء و 6720 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6465 جنيها للشراء و 6415 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5541 جنيها للشراء و 5498 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 51.72 ألف جنيه للشراء و 51.32 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4328 دولار للشراء و 4327 دولار للبيع.