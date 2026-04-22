إصابة ثلاثة أشخاص في حادص تصادم بالدقهلية

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكى على بالسعدية .
انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقع
وتبين أصابة محمد رؤوف المرسي
25 عاما بجروح قطعية بفروة الرأس و كسر بالفخذ الأيمن و ما بعد الارتجاج ؛ السيد ابراهيم حسن35 عاما
بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم
اشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالحوض
و كسر بالفخذ الأيمن
ما بعد الارتجاج
ومحمد ابو زيد محمود
19 عاما بسحجات بالجسم
اشتباه نزيف بالمخ
تم نقل المصابببن إلى مستشفى شربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .