إصابة ثلاثة أشخاص في حادص تصادم بالدقهلية

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكى على بالسعدية .



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقع



وتبين أصابة محمد رؤوف المرسي

25 عاما بجروح قطعية بفروة الرأس و كسر بالفخذ الأيمن و ما بعد الارتجاج ؛ السيد ابراهيم حسن35 عاما

بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم

اشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالحوض

و كسر بالفخذ الأيمن

ما بعد الارتجاج

ومحمد ابو زيد محمود

19 عاما بسحجات بالجسم

اشتباه نزيف بالمخ



تم نقل المصابببن إلى مستشفى شربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .