مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون اثر وقوع حادث على الطريق الجديد- المطرية بمحافظة الدقهلية

باصطدام دراجة نارية بأخرى.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بأخرى ومصرع شخص وإصابة آخرين على الطريق الجديد- المطرية.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث.

وتبين مصرع طارق علي علي علي جنديه

40 عاما وإصابة كل من: محمد علي كعكوره

35 عاما

بسحجات بالجسم، ومصطفى محمد ابو الورد

26,عاما

اشتباه كسر بالقدم اليسرى وأحمد فتحي سليم 27 عاما

بجروح قطعيه بالوجه والجسم وانخفاض بدرجة الوعي

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المطرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.