إصابة شخصين بآلة حاده على يد آخرين بإحدى قرى الدقهليه

أصيب شخصين باصابات متفرقة اثر تعدى آخرين عليهما بآلة حاده باحدى قرى شربين بمحافظة الدقهلية،حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة شخصين باصابات متفرقة اثر تعدى من آخرين عليهما بسكين ومطواه.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه بكفر الحاج شربيني بشربين .

وتبين اصابة كلا من محمود أحمد محمد28 عاما بجرح طعني بالبطن من الناحية اليسري وجرح قطعي بالجبهة وجروح قطعية متفرقة بالساعد الايسر واليد اليسري والسعيد عماد عبدالرحمن/19 عاما بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم وجرح متهتك باليد اليمني والساعد الأيمن.



تم نقلهما إلى مستشفى شربين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

