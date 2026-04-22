محافظ الدقهلية يتفقد معرض السلع الغذائية بغرب المنصورة ويوجه باستمرار العمل حتى الليل

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي غرب المنصورة، مؤكداً على استمرار عمله حتى ساعات الليل لتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن هذه المعارض الدائمة تستهدف توفير جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة وجودة عالية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الهدف الأساسي من المعرض بحي غرب هو توفير مختلف السلع الغذائية والمنتجات التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين في مكان واحد، بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، في إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

وتفقد المحافظ أقسام بيع اللحوم المخفضة، والخضروات والفاكهة، والبيض، والأسماك، موجهاً بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة والتأكد من جودة المعروضات وصلاحيتها، حفاظاً على صحة المواطنين، كما تفقد منفذ بيع الخبز المدعم بالمعرض.