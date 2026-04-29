الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ارتفاع تدريجي في الحرارة.. ذروة مرتقبة قبل عودة الأجواء المعتدلة

الأرصاد
الأرصاد
هاجر ابراهيم

تشهد البلاد خلال هذه الأيام تغيرات ملحوظة في حالة الطقس، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل تدريجي مع اقتراب نهاية الأسبوع، لتصل إلى ذروتها يوم الجمعة، متأثرة بمرور منخفض صحراوي يرفع الإحساس بحرارة الأجواء، خاصة في مناطق الجنوب.

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إرتفاع طفيف وتدريجي فى درجات الحرارة، مشيرا إلى أن اليوم متوقع أن تصل القاهرة الكبري نهارا إلى 29 درجة مئوية.

الأرصاد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هذا الإرتفاع مستمر حتي نهاية الأسبوع، ذروته يوم الجمعة القادمة، ومتوقع أن تتجاوز العظمي على القاهرة ال30 درجة نهارا، وتصل إل 32 درجة، نتيجة مرور منخفض صحراوي يؤدي إلى إرتفاع كبير في درجات الحرارة، تتجاوز معه درجات الحرارة فى جنوب الصعيد إلى 36 وربما 37.

وتابع أنه مع بداية الأسبوع القادم تعود درجات الحرارة إلى الإنخفاض وتعود إلى معدلاتها الطبيعية، لافتا إلى أن هناك بعض الإثار للرمال والأتربة تبدأ على نهاية هذا الأسبوع على السواحل الشمالية الغربية، ومع يوم السبت تتحرك تلك الكتل لتؤثر على بعض المحافظات الداخلية.

ولفت إلى أن الصغري اليوم ليلا تصل إلى 20 درجة مئوية، ولكن ما زالت درجات الحرارة تميل للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية ليلا، ناصحا بإستمرار إرتداء الجاكيت الخفيف أو الملابس الخريفية أثناء هذا الوقت ، خاصة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وقال إن الصيف فلكيا يصل مصر فى 21 يونيو، ولكن النصف الثاني من فصل الربيع يعتبر بمثابة البداية التدريجية للدخول فى فصل الصيف.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وبالنظر إلى خريطة درجات الحرارة المتوقعة، فمن المنتظر أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى، بينما تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 34 درجة مئوية.

وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع الاستمرار في متابعة تحديثات النشرات الجوية الدورية.


 

الأرصاد درجات الحرارة القاهرة الكبري

قافلة طبية
قافلة طبية
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
داليا مصطفى
