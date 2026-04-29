الطقس اليوم .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، حيث يسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما تظل الأجواء معتدلة على السواحل الشمالية.

الطقس اليوم في مصر

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فتشير خرائط الطقس إلى سيادة أجواء مائلة للبرودة، مما يستوجب الحذر عند الخروج في الأوقات المتأخرة أو الأولى من اليوم.

وحذرت هيئة الأرصاد في بيانها من ظهور شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح (من 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة قد تكون كثيفة أحياناً، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، وهو ما يتطلب من السائقين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع تعليمات المرور.

نشاط رياح على محافظات الوجه البحري

وعلى صعيد الظواهر الجوية، رصدت الأقمار الصناعية نشاطاً للرياح على مناطق متفرقة من محافظات الوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 إلى 35 كم/ساعة وتظهر على فترات متقطعة.

كما تتهيأ الفرص لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، والتي قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على سير الحياة اليومية في تلك المناطق.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وبالنظر إلى خريطة درجات الحرارة المتوقعة، فمن المنتظر أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى، بينما تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 34 درجة مئوية.

وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع الاستمرار في متابعة تحديثات النشرات الجوية الدورية.