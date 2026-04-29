اتحاد منتجي الدواجن: لا حقن للدواجن بالهرمونات.. ولدينا اكتفاء ذاتي ونصدر للخارج

كشف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، حقيقة حقن الدواجن بالهرمونات في الأسواق المصرية .



وقال ثروت الزيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا أساس من الصحة لحقن الدواجن بالهرمونات ".



وتابع ثروت الزيني :" قطاع الدواجن حقق نجاحات كبيرة ويتم إنتاج 45 مليون بيضة يوميا وأكثر من 4.5 مليون دجاجة يوما وتم فتح أبواب للتصدير بعد الاكتفاء الذاتي ونحقق نجاح كبير ".



واكمل ثروت الزيني :" نقوم بالتصدير لـ 4 دول آسيوية و6 دول افريقية ونقوم بتصدير الدواجن لقطر ".

ولفت ثروت الزيني :" الدواجن صناعة ناجحة وهناك من يرغب في هدم هذه الصناعة والحديث عن حقن الدواجن بالهرمونات حديث غير علمي ".

وتابع ثروت الزيني :" لا داعي للشائعات التي تهد الاقتصاد وصناعة الدواجن وإحنا عندنا اجهزة رقابية ممثلة في وزارة الزراعة وهيئة سلامة الغذاء ولا داعي للبلبلة وإثارة الشائعات ".

وأكمل ثروت الزيني :" صناعة الدواجن يعمل فيها 3.5 مليون عامل والاستثمارات تصل لـ 200 مليار جنيه ".



