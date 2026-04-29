«مش بنتأخر عن أشقائنا».. أحمد موسى: قوة جيش مصر هي رسالة أمان للأشقاء العرب |فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك رسائل كبيرة من الدولة المصرية، والجميع يقرأ هذه الرسائل، معلقًا: «أي حد عنده طمع في بلدنا هيتحرق».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في عام 2013: «الجيش المصري نار، متلعبوش بيه ولا تلعبوا معاه».

وأوضح أن مصر تقدم رسالة أمان لكل الدول العربية، لأن قوة الجيش المصري تمثل رسالة طمأنة للأشقاء العرب، مضيفًا: «قولتها 11 مرة وهقولها للمرة 12 وهضيف كلمتين.. مصر مبتتأخرش عن الأشقاء العرب».

وأردف: «مبنتأخرش عن حد، وعمرنا ما اتأخرنا.. إحنا مصر السند الحقيقي.. مسافة السكة مش كلام، اتعملت واتنفذت على أرض الواقع.. هذا هو جيش مصر العظيم».

وذكر أن الرئيس السيسي كان أول من أجرى اتصالات مع الأشقاء العرب، وقام بزيارات إلى السعودية والإمارات وقطر والبحرين، مؤكدًا: «جيشنا، الحمد لله، قوي ورشيد وصلب».

وتابع: «أمس كانت هناك مناورة، وكانت الأرض تهتز، وسماء مصر محمية بفضل الله، وأرضها جحيم على أي عدو يفكر في الاقتراب».

وأشار إلى أن مصر دولة تعمل بمنتهى الشرف والقوة، لافتًا إلى أن إسرائيل نفسها تقر بأن الجيش المصري قوة كبيرة تتعاظم، مضيفًا: «إحنا بنحمي السلام، ومعاهدة السلام سيحميها الجيش المصري بقوته».

واستكمل: «هناك حكومة يمينية متطرفة، وعندما تنتهز أي فرصة ضعف في أي دولة تنفذ مخططاتها، ونحن لن نكون إلا جيشًا قويًا في المنطقة والإقليم.. إحنا مش بلد صغيرة ولا جيش ضعيف، نحن جيش قوي».

واختتم: «متسمحش لأي جهة معادية، سواء إسرائيلية أو إخوانية، بالتشكيك في جيش بلدك.. لازم تستمر في دعم جيشك.. أرض مصر خط أحمر أمام الجميع، وهي أرض مقدسة ممنوع الاقتراب منها، واللي يقرب هيتحرق».