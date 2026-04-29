أحمد موسى: أرض مصر جحيم على العدو اللي يفكر يقرب.. وسماء مصر نار على من يحاول اختراقها

علق الإعلامي أحمد موسى، على تنفيذ القوات المسلحة المصرية للمرحلة الرئيسية من المشروع التكتيكي بدر ٢٠٢٦ باستخدام الذخيرة الحية.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سماء مصر محمية وسماء مصر نار على كل من يحاول اختراقها ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أرض مصر جحيم على العدو اللي يحاول يفكر يقرب من أرض مصر ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر بلد الأمن والأمان الحقيقي ومصر أرض السلاح الحقيقي ودايما رسائل مصر هي رسائل سلام ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" إحنا بلد بتشتغل بمنتهى الشرق والقوة "، مضيفا:" الإسرائيليين بيقولوا إن الجيش المصري قوة تتعاظم طب إنت خايف من إيه أنا بحمي بلدي وأمن حدودي وبحمي معاهدة السلام ".

