أحمد موسى: جيشنا يحمي الحدود ولا يهدد.. ونتحرك في أرضنا كما نشاء

علق الإعلامي أحمد موسى، على تنفيذ القوات المسلحة للمرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 2026" بالذخيرة الحية في سيناء، مردفًا: "هذه المناورة كانت بمناسبة عيد تحرير سيناء، الرئيس السيسي قال كلمتين يوم إفطار الأسرة المصرية وهما المنطقة بتتغير".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: "دلوقتي كلنا شايفين المنطقة بتتغير، أنا بتكلم على اللي موجود قدامكم، اللي أنا شوفته كتير أوي، خلي بالكم العدو بيرصد ويتابع، وإحنا مش بندي معلومات للعدو، ولكن الرسالة عاوز أقولكم أطمنوا، ومتخلوش حد يدخل وسطنا، هما فاشلين يعملوا حاجة ضدنا، ولكن يقدروا يعمل مشكلة أو فتنة بينا وبين بعض".

وتابع: "العدو الإخواني أو الإسرائيلي بيستهدفوا شعبنا وهي الكتلة الصلبة بتاعتنا، الكلام دا من 2011، بالمناسبة قوتنا مش في السلاح بس، قوتنا في المقاتل المصري، إحنا في 73 مكناش أقوى من إسرائيل في السلاح، وهذه القوة سبب الانتصار، وتدريبات إمبارح اللي كانت في سيناء دا بيحصل يوميًا، الجيش مش بيريح وشغال تدريبات على مدارالساعة".

وأردف أحمد موسى: "لابد أن نتحدث على المقاتل المصري البطل، إحنا قاعدين إمبارح في المناورة بمنتهى الفخر، دا اللي انت بتشوفه دا حاجة بسيطة، دي وحدة داخل الجيش الميداني الثاني، فمال بالك بكافة الوحدات".

وأشار أحمد موسى إلى أن المناورة كانت بإصابة الأهداف بنسبة 100%، دي برصاص وذخيرة حية وكأنك في حرب أو معركة، هناك تنسيق كامل على أعلى مستوى بين كافة القوات البرية والجوية والأسلحة المشتركة، دا أعلى مستوى من الجاهزية".

وأكمل: "إحنا بنعمل دا علشان السلام، لأن السلام يحتاج قوة لكي تحميه، شايف المدفعية والمدرعات وإصابة الأهداف، وإصابة بالذخيرة الحية، كل شيء زي ما بيقول الكتاب أرضنا في كل مكان ونتحرك فيها زي ما أحنا عاوزين، مصر عندها جيش قوي يتملك قدرات شاملة ولكنه جيش رشيد، لازم تبقى سعيد علشان عندك الجيش المصري".

ونوه أحمدموسى إلى أن المواطن عليه أن يشوف شغله ويكمل عملية البناء، ويسيب أبطالنا في الجيش هما يحموا البلد، كل الحدود بتاعتنا كلها محمية، هما قلقين اللي عاوز يقلق يقلق، إحنا بندافع عن بلدنا وحدودنا، جيش يحمي ولا يهدد ويحافظ على أرضه وعلى حدوده، واللي يعدي من الحدود يتحرق، اللي يفكر يعدي من حدود مصر يتحرق مش هنقول أكتر من كدا"