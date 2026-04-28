فيفا يفجر مفاجأة مالية قبل مونديال 2026.. قفزة تاريخية في جوائز كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم دخوله في مشاورات رسمية مع الاتحادات المحلية لزيادة الجوائز المالية المخصصة لجميع المنتخبات الـ48 المشاركة في كأس العالم 2026، في خطوة تعكس القوة المالية غير المسبوقة التي وصل إليها الاتحاد قبل انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ البطولة.

ومن المقرر عرض المقترح للتصويت خلال اجتماع مجلس الفيفا في مدينة فانكوفر، قبيل انعقاد المؤتمر السنوي للفيفا، تمهيدا لاعتماد الزيادات رسميًا.

أرقام قياسية بعد طفرة الإيرادات

كان الفيفا قد أعلن في ديسمبر الماضي أن جوائز مونديال 2026 سترتفع بنسبة 50% مقارنة بالنسخة السابقة، لتصل إلى 655 مليون دولار، ضمن حزمة تمويل قياسية للبطولة تبلغ 727 مليون دولار.

لكن التطورات المالية الأخيرة تشير إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة، في ظل توقعات بتجاوز إيرادات الفيفا حاجز 11 مليار دولار خلال الدورة المالية الحالية الممتدة من 2023 إلى 2026.

وأكد متحدث باسم الفيفا أن الزيادة المقترحة لن تقتصر على المنتخبات المتأهلة فقط، بل ستمتد أيضًا إلى برامج التطوير المخصصة للاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادا عبر برنامج "فيفا فورورد".

مكافآت الأداء والبطل يحصد الملايين

بحسب التوزيع المعلن سابقا، سيحصل بطل العالم على 50 مليون دولار، والوصيف على 33 مليون دولار، فيما تنال المنتخبات التي تودع البطولة من دور المجموعات 9 ملايين دولار لكل منها.

كما سيحصل كل منتخب متأهل على 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الإعداد قبل البطولة.

الجزء الأكبر من هذه الحزمة المالية مخصص لمكافآت الأداء خلال البطولة، في ظل توسيع عدد المنتخبات إلى 48 فريقا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

لائحة جديدة تغيّر شكل البطولة

تشهد نسخة 2026 تطبيق لائحة تنظيمية جديدة تتماشى مع التوسعة التاريخية، حيث سيتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ32.

هذا النظام الجديد يعني زيادة عدد المباريات إلى 104 لقاءات بدلا من 64، ما يمنح المنتخبات فرصا أكبر للتقدم، ويزيد من العوائد التسويقية والمالية للبطولة.

مونديال بثلاث دول واستعدادات كبرى

تقام البطولة في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، في نسخة تاريخية من حيث التنظيم والجوائز وعدد المباريات، تؤكد أن مونديال 2026 سيكون نقطة تحول مالية وتنظيمية في تاريخ كرة القدم العالمية.