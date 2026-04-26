فرمان من فيفا.. زيادة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم| تفاصيل

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لزيادة الجوائز المالية ورسوم المشاركة للمنتخبات الـ 48 المشاركة في كأس العالم هذا الصيف.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجهة المنظمة لكأس العالم، أنه يجري محادثات مع الاتحادات الوطنية لتحسين التمويل، ومن المتوقع أن تتم الموافقة النهائية على المقترحات في اجتماع مجلس الفيفا في فانكوفر يوم 28 أبريل.

وفي ديسمبر، أعلن الفيفا عن صندوق جوائز قياسي لكأس العالم بقيمة 727 مليون دولار، حيث سيحصل كل منتخب من المنتخبات الـ 48 المشاركة على 10.5 مليون دولار كحد أدنى، بينما يحصل المنتخب الفائز على 50 مليون دولار، ومنذ ذلك الحين، استمرت المناقشات مع الاتحادات الوطنية بهدف التوصل إلى حل قبل مؤتمر فيفا في 30 أبريل.

كان يويفا يستجيب لمخاوف العديد من الاتحادات الأعضاء بشأن التكاليف الباهظة المرتبطة بهذه النهائيات، بما في ذلك تكاليف السفر والعمليات والضرائب، وخاصة في الولايات المتحدة.

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فأن "فيفا" سيعلن عن زيادة قيمة الجوائز، خلال الاجتماع، حيث لم تكن رد فعل على ضغوط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولا نتيجة لضغوط خارجية.

وأوضحت أن "فيفا" اتخذت القرار بشكل مستقل، استنادًا إلى إيرادات متوقعة تتجاوز 11 مليار دولار من البطولة، التي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

ورد رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، في وقت سابق من هذا الشهر، على الانتقادات الموجهة لارتفاع أسعار التذاكر في البطولة، مؤكدًا أن جميع الإيرادات ستُعاد إلى اللعبة.

وقال متحدث باسم فيفا لصحيفة "ذا أتليتيك": "قبل اجتماع مجلس الفيفا في فانكوفر، كندا، في 28 أبريل 2026، يؤكد الفيفا أنه يجري محادثات مع الاتحادات حول العالم لزيادة الإيرادات المتاحة.

ويشمل ذلك زيادة مقترحة في المساهمات المالية لجميع المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026، وزيادة في تمويل التطوير المتاح لجميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا.