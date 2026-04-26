محاولة اغتيال ترامب تهز واشنطن.. أحمد موسى: كيف تسلل مسلح إلى مقر الرئيس الأمريكي؟

قال الإعلامي أحمد موسى إن العالم منذ فجر اليوم لا يتحدث إلا عن الأحداث التي شهدتها العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب محاولة إطلاق نار استهدفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مشاركته في فعالية إعلامية داخل أحد الفنادق الكبرى.

اجتماع مع عدد من الصحفيين

وأوضح خلال تقديم برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن ترامب كان في اجتماع مع عدد من الصحفيين وممثلي وكالات الأنباء ووسائل الإعلام داخل فندق، عندما وقعت الحادثة التي أثارت حالة من الذهول والارتباك.

وتساءل موسى مستنكرًا: “كيف يمكن لمسلح أن يتواجد داخل فندق وهو يحمل بندقية وسكاكين، ثم يتمكن من الوصول إلى قاعة يوجد بها الرئيس دون أي اكتشاف أمني؟، مشيرًا إلى أن المسلح جاء من ولاية كاليفورنيا حاملاً أسلحته دون أن يتم تفتيشه أو رصده خلال رحلته حتى وصوله إلى واشنطن”.

المنظومة الأمنية في الولايات المتحدة

وأضاف أن الواقعة تثير تساؤلات كبيرة حول المنظومة الأمنية في الولايات المتحدة، خاصة في ظل وجود عشرات أجهزة الاستخبارات التي يفترض أنها تتابع أدق التفاصيل، متسائلًا: “كيف لا تعلم هذه الأجهزة بمحاولة بهذا الحجم؟”.

وأشار إلى أن ترامب سقط على الأرض أثناء محاولة إجلائه من موقع الحادث بواسطة عناصر الخدمة السرية، وسط حالة من الفوضى بعد سماع إطلاق نحو 5 طلقات نارية خارج القاعة، ما تسبب في حالة من الذعر بين الحضور.