أحمد موسى: ترامب سقط أرضا خلال حفل مراسلي البيت الأبيض

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرض لحالة من الارتباك وسقط أرضًا خلال حفل مراسلي البيت الأبيض؛ وذلك عقب سماع ما وصفه بأصوات يُشتبه في كونها إطلاق نار داخل الفعالية.

تهديد مسلح

وأوضح موسى، أن حالة من الفوضى والذعر سيطرت على المكان، حيث جرى توجيه الحضور ووسائل الإعلام بالنزول فورًا إلى الأرض، وعدم البقاء واقفين؛ تحسبًا لوجود أي تهديد مسلح قد يؤدي إلى إصابات- على حد قوله-.

التزام الجميع بالاستلقاء

وأضاف أن التعليمات التي صدرت داخل القاعة، تضمنت ضرورة التزام الجميع بالاستلقاء أرضًا وعدم التحرك، إلى حين التأكد من مصدر الأصوات التي تسببت في حالة الارتباك.

وتعد فعالية مراسلي البيت الأبيض من أبرز الفعاليات الإعلامية السنوية في الولايات المتحدة، وتشهد حضور شخصيات سياسية وإعلامية بارزة.