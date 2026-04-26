أحمد موسى : الرئيس السيسي لا يتجاهل الإعلام وقمة قبرص تناقش مصير العالم .. شيرين : دعواتكم وقفتني على رجلي تاني | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



شيرين: دعواتكم وقفتني على رجلي تاني.. وأغنية كل أسبوعين حتى نهاية الصيف

أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب، عودتها مرة اخرى للساحة الفنية بعد فترة من الاختفاء.



أنا بمب | أول تعليق لـ شيرين على عودتها للغناء

أكدت الفنانة شيرين عبدالوهاب عودتها القوية إلى الساحة الفنية، مشيرة إلى أنها تجاوزت أزمتها الأخيرة بثقة، قائلة: أنا بمب متخفش عليا.



زوجة الشهيد السواركة تروي اللحظات الأخيرة : فداءٌ على أرض سيناء

روت النائبة البرلمانية عايدة السواركة تفاصيل إنسانية مؤثرة عن اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الشهيد اللواء محمد سلمي السواركة، الذي استشهد عام 2014 خلال مواجهة مع العناصر الإرهابية، ليسجل بدمائه صفحة جديدة من صفحات الفداء على أرض سيناء.



خلوا بالكم من بكرا بالذات | تحذير رسمي لـ الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شهدت البلاد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، موضحة أن الارتفاع الحالي في درجات الحرارة يرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، وسجلت درجة الحرارة العظمى نحو 34 درجة مئوية على القاهرة، فيما وصلت في بعض المناطق إلى 40 درجة مئوية.



دموع على الهواء وقصة بطل .. حكاية استشهاد محمود ناجي تُبكي لبنى عسل

شهد برنامج "الحياة اليوم"، مشهد إنساني مؤثر، حيث لم تتمالك الإعلامية لبنى عسل دموعها خلال تقديمها البرنامج؛ متأثرة بقصة استشهاد البطل محمود ناجي، بعد استعراض تفاصيل بطولته على أرض سيناء، التي ارتوت بدمائه الطاهرة.



فيه صحفيين تافهين | أحمد موسى : الرئيس السيسي لا يتجاهل الإعلام .. وقمة قبرص تناقش مصير العالم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك حفاوة استقبال كبيرة للرئيس السيسي فور وصوله للمشاركة في فعاليات القمة الأوروبية في قبرص.



أحمد موسى: مصر لبت كل ما طلب منها من الدول العربية الشقيقة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العلاقات بين مصر والأشقاء العرب كبيرة للغاية ، مضيفا:" هناك تجاوب مصري لكل مطالب الأشقاء في الدول العربية الشقيقة ".

أحمد موسى عن تحرير سيناء: إحنا مش بنهزر في الأرض نهائي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن اليوم السبت الموافق 25 أبريل يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 44 لتحرير سيناء، مشددًا على أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة حملت رسائل قوية وصياغة دقيقة تعكس احترافية عالية في التعبير عن ثوابت الدولة المصرية.



سيناء بعد التحرير.. من استرداد الأرض إلى معركة البناء الشامل

شدد اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية وعضو المجلس الاستشاري للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على أن تنمية شبه جزيرة سيناء تمثل حجر الزاوية في حماية الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن تعميرها هو الضمان الحقيقي لاستقرار الدولة.



ياسمين عز: الدوري أهلاوي.. ومحدش يجادل!

أشادت الإعلامية ياسمين عز بأداء النادي الأهلي، مؤكدة: “الأهلي نادي القرن الإفريقي، واللي بيكسب بمهارته وإصراره، مش بجول أوفسايد”.