فيه صحفيين تافهين | أحمد موسى : الرئيس السيسي لا يتجاهل الإعلام .. وقمة قبرص تناقش مصير العالم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك حفاوة استقبال كبيرة للرئيس السيسي فور وصوله للمشاركة في فعاليات القمة الأوروبية في قبرص.

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" فيه ناس تافهة قالت إن الرئيس السيسي مش عايز يرد على الصحفيين في قمة قبرص".

وأضاف " الرئيس السيسي وجه التحية لوسائل الإعلام في قمة قبرص والرئيس داخل اجتماع مهم به قادة أوروبا وكل القادة مستنيين الرئيس السيسي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"الرئيس السيسي لا يتجاهل أحد وهو شديد الاحترام ولكنه ملزم بالاجتماع ومش محدد إن الرئيس يقف ويتحدث مع الإعلام وكان في انتظاره الرئيس القبرصي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي قام بتوجيه التحية للإعلام وفيه صحفيين تافهين وإنت جاي قمة أوروبية تتحدث عن مصير العالم شوفوا رئيس مصر وحفاوة الاستقبال من قادة أوروبا".