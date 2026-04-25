أحمد موسى عن تحرير سيناء: إحنا مش بنهزر في الأرض نهائي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن اليوم السبت الموافق 25 أبريل يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 44 لتحرير سيناء، مشددًا على أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة حملت رسائل قوية وصياغة دقيقة تعكس احترافية عالية في التعبير عن ثوابت الدولة المصرية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «إحنا مش بنهزر في الأرض نهائي، مش هنسيب ذرة رملة واحدة، الرئيس النهاردة بيقول للكل أننا مش هنسيب أرضنا وهنفضل فيها ونعمرها".

وتابع أن الرئيس السيسي تحدث عن مصر باعتبارها جزءًا غاليًا من أرضنا وعزيزة علينا، مؤكدًا أن الجيش المصري قادر على الردع لكل من تسول له نفسه الاقتراب من مصر أو المساس بأمنها القومي.

وأردف: "الرئيس كرر أكتر من مرة اليوم في كلمته اليوم أن سيناء مصرية وستظل مصرية، والرئيس كررها تاني وياريت يكون الكل سمع أن سيناء لن تكون وطن بديل للفلسطنيين، الرئيس السيسي أشاد بالرئيس الراحل السادات، لأنه كان عنده رؤية ثاقبة نحو السلام في المنطقة، لو سمعوا للرئيس السادات من أيام 79مكنش الوضع بقى كدا".

وأشار أحمد موسى إلى أن مصر على مدار تاريخها تحدثت عن غزة، وأن جميع رؤساء مصر أكدوا أنها قضية رئيسية، موضحًا أن الرئيس الراحل أنور السادات رفض مقترحات تتعلق بمناطق منزوعة السلاح في سيناء، وتمسك بكامل الأرض المصرية، قائلًا إن الرد كان حاسمًا برفض التفريط في أي جزء من الأرض.

ونوه أحمد موسى إلى أن مصر استعادت أرضها بالحرب، كما استعادت جزءًا منها عبر مسار السلام، مؤكدًا أن الحفاظ على الأرض يمثل مبدأً ثابتًا لا يمكن التنازل عنه.