رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أحمد موسى عن تحرير سيناء: إحنا مش بنهزر في الأرض نهائي

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن اليوم السبت الموافق 25 أبريل يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 44 لتحرير سيناء، مشددًا على أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة حملت رسائل قوية وصياغة دقيقة تعكس احترافية عالية في التعبير عن ثوابت الدولة المصرية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «إحنا مش بنهزر في الأرض نهائي، مش هنسيب ذرة رملة واحدة، الرئيس النهاردة بيقول للكل أننا مش هنسيب أرضنا وهنفضل فيها ونعمرها".

وتابع أن الرئيس السيسي تحدث عن مصر باعتبارها جزءًا غاليًا من أرضنا وعزيزة علينا، مؤكدًا أن الجيش المصري قادر على الردع لكل من تسول له نفسه الاقتراب من مصر أو المساس بأمنها القومي.

وأردف: "الرئيس كرر أكتر من مرة اليوم في كلمته اليوم أن سيناء مصرية وستظل مصرية، والرئيس كررها تاني وياريت يكون الكل سمع أن سيناء لن تكون وطن بديل للفلسطنيين، الرئيس السيسي أشاد بالرئيس الراحل السادات، لأنه كان عنده رؤية ثاقبة نحو السلام في المنطقة، لو سمعوا للرئيس السادات من أيام 79مكنش الوضع بقى كدا".

وأشار أحمد موسى إلى أن مصر على مدار تاريخها تحدثت عن غزة، وأن جميع رؤساء مصر أكدوا أنها قضية رئيسية، موضحًا أن الرئيس الراحل أنور السادات رفض مقترحات تتعلق بمناطق منزوعة السلاح في سيناء، وتمسك بكامل الأرض المصرية، قائلًا إن الرد كان حاسمًا برفض التفريط في أي جزء من الأرض.

ونوه أحمد موسى إلى أن مصر استعادت أرضها بالحرب، كما استعادت جزءًا منها عبر مسار السلام، مؤكدًا أن الحفاظ على الأرض يمثل مبدأً ثابتًا لا يمكن التنازل عنه.

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

أعلى شهادات ادخار في البنوك

أعلى عائد شهري بالبنوك 2026 .. مقارنة بين أفضل 3 شهادات ادخارية في مصر

صورة أرشيفية

فيلم «حملة فريزر».. فرنسا تحقق في فضيحة تلاعب بالطقس من أجل الربح

صورة من الفندق

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

الأرصاد

موجة حارة تضرب مصر مؤقتًا.. ارتفاع كبير في الحرارة يعقبه انخفاض مفاجئ

جهاز الاتصالات

هل تعلم؟!.. المصريون يجرون 64 مليار عملية بحث يوميًا على الإنترنت

أحمد إيهاب جمال الدين

القومي لحقوق الإنسان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

اتصالات

المفاجآت تتوالى .. المصريون يشاهدون على الإنترنت 43 مليون ساعة يوميًا أفلام ومسلسلات

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

مسلم

هحاسب بالقانون .. رد ناري من مسلم بعد اتهامات طليقته

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

