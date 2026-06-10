قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء.. فيديو
فتحي مبروك: لاعبو منتخب مصر قادرون على عبور بلجيكا
أول تعليق من حسام البدري بشأن اقتراب الأهلي من التعاقد مع عموتة
إيران تتهم واشنطن بتدبير هجوم على مطار الكويت لتسويق أنظمة دفاع مضادة للمسيرات
مشروب صباحي بسيط يساعد على تقليل دهون البطن .. السر الذي لا يعرفه كثيرون
تحالف كواد.. رباعي دولي لمواجهة الصعود الصيني
بعد وفاته.. تفاصيل الساعات الأخيرة ورحلة مرض عبد العزيز مخيون
صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»
تداول إجابات جبر إعدادية الدقهلية والأقصر وعلوم المنيا على جروبات الغش بتليجرام
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت.. وتؤكد تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة
اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون وتفاصيل مرضه
الصحة تغلق مركز الماسة الطبي بالمرج.. وضبط مخزن أدوية غير مرخص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي السابق: مصر قادرة على عبور دور المجموعات بالمونديال.. وزيكو أربك حسابات حسام حسن

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن إدارة الأهلي توفر جميع المقومات التي تساعد أي مدير فني على النجاح، مشيرًا إلى أن حسين عموتة يمتلك فرصة كبيرة لتحقيق نتائج مميزة مع الفريق.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "الأهلي يوفر كل عوامل النجاح لحسين عموتة، سواء من خلال القاعدة الجماهيرية الكبيرة أو الاستقرار المالي، بالإضافة إلى امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأضاف: "عموتة من المدربين الذين يفضلون الانضباط ولا يحبذون تدليل اللاعبين، ونتمنى له التوفيق خلال الفترة المقبلة".

وتحدث عن تنظيم كأس العالم، قائلًا: "العالم بأكمله سيظل يتحدث عن النسخة التي أقيمت في قطر، لما شهدته من نجاحات كبيرة، بينما نشاهد أمورًا مثيرة للجدل في البطولة المقامة بأمريكا، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات".

وأشار إلى استغرابه من بعض القرارات المتعلقة بالبطولة، مؤكدًا أن هناك مواقف كان من المفترض أن يكون للاتحاد الدولي لكرة القدم موقف أكثر وضوحًا تجاهها.

تألق زيكو مع منتخب مصر

وعن منتخب مصر، أوضح جاد الله أن حسام حسن استغل المباريات الودية لتجربة أكثر من لاعب في الخط الأمامي، بحثًا عن التشكيل الأنسب قبل مواجهة بلجيكا.

وأضاف: "حسام حسن يعلم جيدًا إمكانات لاعبيه، لكن تألق زيكو في مباراتي روسيا والبرازيل أربك حساباته بشكل إيجابي وفتح الباب أمام خيارات جديدة".

وكشف جاد الله أن أحد لاعبي المنتخب تحدث معه بشأن تأثير بعض التحليلات الإعلامية على اللاعبين، قائلًا: "أحد اللاعبين أخبرني أن بعض البرامج تتحدث كثيرًا عن التشكيل المتوقع، وعندما لا يجد بعض اللاعبين أسماءهم ضمن الترشيحات يشعرون بالضيق".

وشدد على أهمية مواجهة بلجيكا، قائلًا: "إذا نجح منتخب مصر في تحقيق التعادل أمام بلجيكا فسيكون ذلك دفعة معنوية كبيرة للغاية".

واختتم تصريحاته بتوقعاته لنتائج المنتخب في دور المجموعات، مؤكدًا: "أتوقع خسارة مصر أمام بلجيكا، والتعادل مع إيران، والفوز على نيوزيلندا، وأرى أن المنتخب قادر على المنافسة بقوة على التأهل وإنهاء الدور الأول في مركز متقدم بالمجموعة".

النادي الأهلي الأهلي حسين عموته منتخب مصر كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

سعر الذهب في مصر

في أدني مستوياته .. الذهب يواصل الخسارة بالسوق المحلي والعالمي اليوم

نشأت الديهي

أنت زعّلت مصر | نشأت الديهي يوجّه رسالة صادمة لـ نجيب ساويرس

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

كأس العالم

دعوات لمقاطعة كأس العالم 2026.. احتجاجات حاشدة تعطل الوصول إلى ملعب الافتتاح في مكسيكو

محمد شريف

قرار محمد شريف من الرحيل عن الأهلي

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

حكم إثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. دار الإفتاء تحذر

علي جمعة

علي جمعة: مراجعة النفس أول طريق الإصلاح

الحلافات الزوجية

الفضل والمودة.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع منهجا واضحا لإدارة الخلافات الزوجية

بالصور

مشروب صباحي بسيط يساعد على تقليل دهون البطن .. السر الذي لا يعرفه كثيرون

مشروب صباحي بسيط يساعد على تقليل دهون البطن.. السر الذي لا يعرفه كثيرون
مشروب صباحي بسيط يساعد على تقليل دهون البطن.. السر الذي لا يعرفه كثيرون
مشروب صباحي بسيط يساعد على تقليل دهون البطن.. السر الذي لا يعرفه كثيرون

تحالف كواد.. رباعي دولي لمواجهة الصعود الصيني

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

طرح الجيل الثالث من أودي Q7 موديل 2027.. صور

أودي Q7 الجديدة
أودي Q7 الجديدة
أودي Q7 الجديدة

بأرخص سعر.. شركة GAC تطلق أول تاكسي طائر يخلصك من الزحام

التاكسي الطائر GAC
التاكسي الطائر GAC
التاكسي الطائر GAC

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد