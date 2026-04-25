كواليس لقاء مبارك ومفيد شهاب.. أحمد موسى يكشف أسرارا خطيرة عن التحكيم الدولي بشأن طابا

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري والرئيس السيسي والقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدكتور مفيد شهاب قالي إن مبارك تواصل معه قبل التحكيم الدولي بشأن طابا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مفيد شهاب قالي إنه راح الرئاسة لمبارك وقعد على الأرض مع مبارك لمراجعة الخرائط ومبارك قال لمفيد شهاب إن السفير الأمريكي تواصل معه وقالوله إن التحكيم الدولي لن يكون في صالحنا والأمريكان بيعرضوا علينا إننا نعمل منطقة طابا مشتركة بين مصر وإسرائيل ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مفيد شهاب رد على مبارك وقاله موقفنا القانوني قوي وطابا مصرية 100 % ومبارك أصر على الذهاب للتحكيم الدولي وصدر الحكم الدولي بأن طابا مصرية ".

