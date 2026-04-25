لا كيلو ولا متر.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن كواليس حوار السادات وديان في كامب ديفيد

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري والرئيس السيسي والقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر تعمل على مدار تاريخها على القضية الفلسطينية وهي قضية رئيسية بالنسبة لمصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" السادات جلس مع موشي ديان وزير خارجية إسرائيل في كامب ديفيد وديان قال للسادات احنا عايزين منطقة آمنة لمسافة ١٠ كيلو بطول سيناء من العريش شمالا الى شرم الشيخ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" والسادات رد عليه قاله لا كيلو ولا متر ولا شبر والمسافة من العريش لشرم الشيخ حوالي ٤٥٠ كيلو".



وتابع الإعلامي احمد موسى :" قرأت كتاب شاهد على العصر لأحمد أبو الغيط وتحدث أبو الغيط في كتابه عما حدث في ملف استرداد أرض سيناء".

