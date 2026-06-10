نائب: تأكيد الرئيس السيسي دعم وحدة السودان يجسد الدور المصري المحوري في حماية أمن واستقرار المنطقة

أكد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله الرئيس أسياس أفورقي على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، يعكس حرص الدولة المصرية على دعم الأشقاء والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن مصر تتبنى منذ اندلاع الأزمة السودانية موقفًا مسؤولًا ومتوازنًا يقوم على احترام سيادة الدولة السودانية ووحدة أراضيها، والعمل على دعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة وتحقيق الاستقرار بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللقاءات التي يجريها الرئيس السيسي مع قادة الدول الشقيقة والصديقة تؤكد المكانة الإقليمية والدولية لمصر، ودورها الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم مسارات الحل السياسي للأزمات التي تشهدها المنطقة، خاصة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وأضاف نائب الشرقيه. أن التشاور المستمر بين مصر وإريتريا بشأن القضايا الإقليمية يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية، بما يسهم في حماية مصالح شعوب المنطقة ودعم جهود التنمية والاستقرار.

وشدد النائب سامي نصر الله على أن موقف مصر تجاه السودان نابع من روابط تاريخية وأخوية عميقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ستواصل دعم كل المبادرات والجهود التي تستهدف وقف النزاع واستعادة مؤسسات الدولة السودانية لدورها، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة السودان وسلامة أراضيه.