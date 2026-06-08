نائب: لقاء الرئيس السيسي بنظيره الإريتري يعكس قوة الدور المصري

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين، ويؤكد حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز التعاون مع دول الجوار الأفريقي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأوضح الجمل، أن اللقاء حمل العديد من الرسائل المهمة، في مقدمتها التأكيد على متانة العلاقات المصرية الإريترية ووجود إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بها إلى مستويات أوسع في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين، مشيدًا بتأكيد الرئيس السيسي التزام مصر الثابت بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المباحثات عكست رؤية مصر الواضحة تجاه قضايا الأمن الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بمنطقة القرن الأفريقي، حيث جددت مصر تأكيدها على أن استقرار المنطقة يمثل جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري، وهو ما يعكس الدور المحوري الذي تقوم به القاهرة في دعم جهود السلم والتنمية بالقارة الأفريقية وتعزيز التنسيق مع الدول الشقيقة لمواجهة التحديات المشتركة.

دعم وحدة السودان وسيادته واستقراره



وأضاف الجمل أن تأكيد الرئيس السيسي على دعم وحدة السودان وسيادته واستقراره يمثل موقفًا مصريًا ثابتًا تجاه الأشقاء السودانيين، ويعكس حرص الدولة المصرية على إنهاء الأزمة الراهنة والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار ويحافظ على مقدرات الشعب السوداني.



كما ثمن الجمل، ما شهدته المباحثات من توافق حول أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية، مؤكدًا أن التشديد على المسؤولية الحصرية للدول المشاطئة للبحر الأحمر في حوكمته وحماية أمنه واستقراره يعكس رؤية استراتيجية مهمة للحفاظ على المصالح الإقليمية وتعزيز الاستقرار في واحدة من أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن هذا اللقاء يعكس المكانة الإقليمية والدولية التي تتمتع بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على بناء شراكات استراتيجية متوازنة مع الدول الأفريقية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة.