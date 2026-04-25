تنمية سيناء.. أحمد موسى: الرئيس السيسي وضع مصر على الطريق الصحيح

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لها عدوين إسرائيل في الخارج والعدو الإرهابي الإخواني، قائلا: الشعب المصري لا يترك تاره وإحنا طبعنا كده.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أول مدينة استردتها مصر من إسرائيل ورفع عليها العلم المصري هي مدينة العريش.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الراحل حسني مبارك شكل فريق التفاوض بقيادة عصمت عبد المجيد للذهاب للتحكيم مع إسرائيل فيما يتعلق بطابا.



وأردف أنه صدر الحكم بمصرية طابا بعد أسبوع من التحكيم والتفاوض، ورفع الرئيس مبارك العلم المصري عليها في 19 مارس 1989 وكان آخر جزء من سيناء رجع لينا، ولذا يجب أن نعلم قدر الرجال.



وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع البلد على الطريق الصحيح وبدأ تنمية سيناء وكل مصر، في نفس الوقت اللي كان يحارب فيه الإرهاب الإخواني في سيناء.