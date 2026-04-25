أحمد موسى: إحنا مش بنسيب ذرة رمل واحدة ومصر مش بتسيب تارها وبناخد حقنا

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري والرئيس السيسي والقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" السادات بطل الحرب والسلام بمعنى الكلمة والإرهابيين اغتالوا السادات في يوم الانتصار وده غدر وخسة وندالة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" إحنا مش بنسيب ذرة رمل واحدة ومصر مش بتسيب تارها إطلاقا وبناخد حقنا ورحنا للتحكيم ورجعنا طابا بالقانون ".



وتابع "نحتفل بذكرى تحرير الأرض وسيناء رجعت كاملة ومحدش واخد حتة من أراضينا ومحدش يقدر ياخد أي حتة من مصر".

وأكمل موسى :" كلمة الرئيس السيسي في منتهى القوة والرسائل واضحة والرئيس أكد رفض مصر لتهحير الفلسطينيين ومصر لا تفرط في أي شبر من أراضينا".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" احنا رجعتا طابا اللي مساحتها اكتر من كيلو واحنا مش بنهزر في الأرض خالص".

