شيرين: دعواتكم وقفتني على رجلي تاني.. وأغنية كل أسبوعين حتى نهاية الصيف

أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب، عودتها مرة اخرى للساحة الفنية بعد فترة من الاختفاء.

وقالت شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع ال‘علامي عمرو أديب في برنامج “ الحكاية ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”، :" دعواتكم هيا اللي وقفتني على رجلي تاني.. وأنا هنزل أغنية كل أسبوعين حتى نهاية الصيف واحشني الغناء أوي".

وقاطعها الإعلامي عمرو أديب:"الغناء مستنيكي يابنتي إنتي موهبة مفيش شيرين كتير".

وتابعت شيرين:" الغناء بالنسبة لي مش شغل ده حياة فيه نجوم كتير على الساحة الفنية وفيه ناس بتقدم مواضيع مهمة للغاية".

وأكملت شيرين :" الذكاء الاصطناعي كارثة ودخل بشكل كبير في المجال الفني والموسيقي ولما حد بيعمل شغل بالذكاء الاصطناعي في مجالنا بيبقى باين إنه ذكاء اصطناعي . "

