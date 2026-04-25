آمال ماهر توجّه رسالة لـ شيرين بعد عودتها للغناء

عبرت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها بعودة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد وعكتها الأخيرة بأغنيتها الجديدة"الحضن شوك".

وعلقت آمال ماهر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري:"مبروك حبيبتي رجوعك لمحبينك يا رب ديمًا تفضلي بخير".

وعادت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بقوة لتتصدر التريند وتنتزع الصدارة بصوتها الشجي المليئ بالدفء والقوة الناعمة التى تتغلغل فى القلوب.

الاحتفاء بالفنانة شيرين عبد الوهاب، ليس من خلال أغنية “الحضن شوك” فحسب، بل عودة لصوت افتقده الجمهور لفترة طويلة شعر فيها بحالة من الفقد حتى عادت بصوتها الدافئ لتملئ الفراغ الكبير الذى تركت لفترة طويلة بسبب بعض العراقيل فى حياتها.

وأكدت عودة شيرين عبد الوهاب ، على إراداتها فى أن تعوض كل ما فقدته وأن تعيد للغنية الطربية وجهتها والفراغ الذى تركته بالساحة الغنائية.

حفاوة الجمهور بعودة شيرين عبد الوهاب الى الغناء فاقت كل التوقعات لتؤكد على ان شيرين مازالت تحتفظ بمكانتها رغم غيابها الطويل وأن لا يمكن أن يملئ هذا الفراغ أحدا غيرها.

وتحمل أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة، اسم الحضن شوك، وتتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما.