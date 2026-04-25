نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر: لا جديد حتى الآن ويحتاج للدعاء

كشفت الفنانة نادية مصطفى عن أخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، مؤكدة أن وضعه الصحي لم يشهد أي مستجدات ملحوظة حتى الآن.

وأوضحت نادية مصطفى في تصريحاتها أن الحالة لا تزال مستقرة دون تحسن أو تدهور، مشيرة إلى أن هاني شاكر يمر بمرحلة تحتاج إلى الدعم والدعاء من جمهوره ومحبيه.

وأضافت أن الأسرة والمقربين يحرصون على متابعة حالته بشكل مستمر، معربة عن أملها في تحسن وضعه الصحي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به من الأطباء والرعاية الطبية.

واختتمت تصريحاتها بدعوة الجميع إلى الدعاء له بالشفاء العاجل، مؤكدة أن هذه المرحلة تتطلب دعمًا نفسيًا ومعنويًا كبيرًا من محبيه في مصر والوطن العربي.

ويحصل هاني شاكر على رعاية طبية كاملة داخل إحدى مستشفيات فرنسا، مع إجراء الفحوصات اللازمة بشكل مستمر، في إطار خطة علاجية تهدف إلى تحسين حالته واستقرارها في أقرب وقت.

في الوقت نفسه، تسود حالة من القلق بين محبيه في مصر والوطن العربي، وسط ترقب مستمر لأي مستجدات بشأن حالته الصحية، مع دعوات واسعة له بالشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى نشاطه الفني.