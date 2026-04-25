بعد عودة شيرين بأغنية الحضن شوك.. هالة سرحان: اجمدي وركزي في فنك وبس

وجهت الإعلامية هالة سرحان، رسالة دعم للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد عودتها من جديد بأغنية الحضن شوك، والتي طرحتها مساء أمس الجمعة بعنوان الحضن شوك.

وكتبت هالة سرحان، عبر حسابها بموقع فيسبوك: شيرين ترسل شكوي معجونة بالوجع والألم والتجربة المريرة والخديعة، شكوى روح ضاعت من قهر الزمن واستغلال الاقرباء، شكوى صرخة آه كفاية شكوى تقرر فيها مواجهة الإحباط والاستسلام والخوف.

وأضافت هالة سرحان: مبروك العودة بأغنية تعبر عن الناس الموجوعة من القلب، اجمدي يا شيرين وركزي في فنك وبس، أغنية جميلة جاءت على جرح ناس كتير، انهضي بقوة.

وعادت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بقوة لتتصدر التريند وتنتزع الصدارة بصوتها الشجي المليئ بالدفء والقوة الناعمة التى تتغلغل فى القلوب.

الاحتفاء بالفنانة شيرين عبد الوهاب، ليس من خلال أغنية “الحضن شوك” فحسب، بل عودة لصوت افتقده الجمهور لفترة طويلة شعر فيها بحالة من الفقد حتى عادت بصوتها الدافئ لتملئ الفراغ الكبير الذى تركت لفترة طويلة بسبب بعض العراقيل فى حياتها.

وأكدت عودة شيرين عبد الوهاب ، على إراداتها فى أن تعوض كل ما فقدته وأن تعيد للغنية الطربية وجهتها والفراغ الذى تركته بالساحة الغنائية.

حفاوة الجمهور بعودة شيرين عبد الوهاب الى الغناء فاقت كل التوقعات لتؤكد على ان شيرين مازالت تحتفظ بمكانتها رغم غيابها الطويل وأن لا يمكن أن يملئ هذا الفراغ أحدا غيرها.

وتحمل أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة، اسم الحضن شوك، وتتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما.