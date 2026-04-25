أحداث فنية ساخنة : عودة شيرين عبدالوهاب.. وعكة صابرين.. وظهور مفاجئ لأول مرة لنجل سماح أنور

شهدت الساحة الفنية خلال الساعات الأخيرة حالة من النشاط الملحوظ، بعد تداول عدد من الأخبار التي لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدّرت محركات البحث.

شيرين عبدالوهاب تعود بأغنية جديدة



عادت شيرين عبدالوهاب إلى جمهورها بعمل غنائي جديد بعنوان الحضن شوك، طرحته عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، بمشاركة عدد من الموسيقيين.

وعكة صحية تُبعد صابرين عن التكريم



في سياق آخر، غابت صابرين عن حضور تكريمها ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ74، والذي أُقيم بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان برئاسة الأب بطرس دانيال، وذلك بسبب تعرضها لوعكة صحية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول حالتها.

أول ظهور لنجل سماح أنور يخطف الأنظار



ومن ناحية أخرى، خطف أدهم، نجل سماح أنور، الأنظار خلال ظهوره الأول في مناسبة عامة، حيث رافق والدته أثناء تكريمها بجائزة الريادة السينمائية ضمن نفس المهرجان، في لقطة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور والمتابعين