صوت مليئ بالشجن.. شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند بعد عودتها بأغنية "الحضن شوك"

عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب بقوة لتتصدر التريند وتنتزع الصدارة بصوتها الشجي المليئ بالدفء والقوة الناعمة التى تتغلغل فى القلوب.

الاحتفاء بالفنانة شيرين عبد الوهاب ليس من خلال أغنية “الحضن شوك” فحسب بل عودة لصوت افتقده الجمهور لفترة طويلة شعر فيها بحالة من الفقد حتى عادت بصوتها الدافئ لتملئ الفراغ الكبير الذى تركت لفترة طويلة بسبب بعض العراقيل فى حياتها.

عودة شيرين عبد الوهاب تؤكد على إراداتها فى أن تعوض كل ما فقدته وأن تعيد للغنية الطربية وجهتها والفراغ الذى تركته بالساحة الغنائية.

حفاوة الجمهور بعودة شيرين عبد الوهاب الى الغناء فاقت كل التوقعات لتؤكد على ان شيرين مازالت تحتفظ بمكانتها رغم غيابها الطويل وأن لا يمكن أن يملئ هذا الفراغ أحدا غيرها.

وتحمل أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة، اسم الحضن شوك، وتتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما.

شيرين عبد الوهاب وناصر بجاتو

وقد أعلن ناصر بيجاتو عن تعاقده رسمياً مع النجمة شيرين عبد الوهاب لتولي الإدارة الكاملة لأعمالها الفنية خلال المرحلة المقبلة، في عودة للتعاون بينهما بعد سنوات من النجاحات المشتركة.

وأكد بيجاتو أن التعاقد تم عقب سلسلة من جلسات العمل التي جمعته بالنجمة شيرين خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع التحضيرات النهائية لألبومها الغنائي الجديد المقرر طرحه قريباً.

وقال ناصر بيجاتو: "شيرين عبد الوهاب فنانة استثنائية وصوت لا يتكرر سعيد بعودة العمل معها من جديد بعد فترة من التوقف وان جلسات التحضير للألبوم الجديد كانت كفيلة بأن تعيد لنا الكيمياء الفنية القديمة، ووجدنا أن الوقت مناسب لنكمل المشوار معاً بخطة عمل واضحة وطموحة تليق باسم شيرين وتاريخها الكبير".

وأضاف: "الاتفاق تم بكل احترافية وود، هدفنا في المرحلة القادمة هو تقديم شيرين للجمهور بالشكل الذي يستحقه صوتها وموهبتها، هناك خطة متكاملة تشمل الألبوم، والحفلات داخل مصر وخارجها، وعدة مفاجآت سيتم الإعلان عنها تباعاً".

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن أولى خطوات التعاون خلال أيام، مع بدء الحملة الترويجية للألبوم الجديد الذي يعد الأضخم في مسيرة النجمة شيرين عبد الوهاب.